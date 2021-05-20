Перечислены основные «завалы» в отношениях России и США

России и США предстоит «разгребать завалы» в областях стратегической безопасности и взаимодействия дипломатов. Такие основные проблемы в российско-американских отношениях в беседе с «Лентой.ру» перечислил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и член Международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Суслов подчеркнул, что взаимодействие стран в области стратегической безопасности серьезно деградировало за последние годы. Эксперт пояснил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), по сути, стало единственным достижением в этом направлении. Других существенных подвижек достигнуто не было, а Договор по открытому небу (ДОН), разрешающий разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, находится на грани коллапса.

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Эксперт предположил, что дальнейший диалог Москвы и Вашингтона по этой тематике затронет не только будущее СНВ-3, но и приобретет более комплексный характер и коснется всех факторов стратегической стабильности. «Поскольку администрация Байдена не рассматривает гонку вооружения как потенциальный геополитический инструмент давления на Россию и поскольку она в принципе придает большое значение контролю над вооружениями, то здесь, мне кажется, можно надеяться на серьезный прогресс», — отметил Суслов.

В то же время стороны могут попытаться решить накопившиеся проблемы в работе дипмиссиий и дипломатических контактах. Однако, по мнению Суслова, пока нет предпосылок для того, чтобы достичь существенных подвижек в этом вопросе в краткосрочной перспективе. «Но, может быть, ситуация начнет улучшаться после встречи Путина и Байдена, она станет очень важным и знаковым событием для российско-американских отношений», — сказал эксперт.

Встреча дипломатов прошла в столице Исландии Рейкьявике в ночь на 20 мая. Переговоры продолжались почти два часа. Лавров назвал беседу конструктивной. По его словам, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их ликвидировать.