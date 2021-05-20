Кремль оценил переговоры Лаврова и Блинкена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Госдепартамента Энтони Блинкена, которые состоялись в Рейкьявике. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 мая.

«Безусловно, это позитивный сигнал. Сам факт разговора, который, как сказал Лавров, был конструктивным, тоже событие, которое заслуживает позитивной оценки», — сказал он.

В то же время Песков констатировал, что процесс налаживания двусторонних отношений не будет простым, так как накопилось очень много проблем.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что встреча Лаврова и Блинкена поможет в анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу о встрече президентов России и США.

Встреча прошла в столице Исландии Рейкьявике в ночь с 19 на 20 мая (по мск). Переговоры продолжались почти два часа. Лавров назвал беседу конструктивной. По его словам, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их ликвидировать.

В свою очередь Блинкен подтвердил отказ от санкций против трубопровода «Северный поток-2».