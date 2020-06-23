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США резко увеличат число своих военных в Польше

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Фото: Agencja Gazeta / Reuters

США резко увеличат число своих военных в Польше в два раза: туда собираются перебросить две тысячи солдат вместо одной. Об этом сообщает издание Gazeta Prawna.

Некоторые корпуса армии будут передислоцированы из Германии. По данным издания, вскоре Польша может купить в США боевые вертолеты: Boeing AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper. Возможно, Вашингтон также предоставит Варшаве 30 американских истребителей F-16.

Издание пишет, что 24 июля польский президент Анджей Дуда планирует посетить США, чтобы встретиться с американским коллегой и обсудить сотрудничество в военной сфере. Предполагается, что в этот день страны также договорятся о том, что Варшаве передадут пять транспортных самолетов C-130 Hercules.

6 июня президент США Дональд Трамп заявил о выводе 9,5 тысяч военных из Германии и сокращении общей численности американского военного контингента в стране до 25 тысяч человек. Берлин раскритиковал такое решение.

Ранее стало известно, что США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.

Ожидается, что о достижении соответствующего соглашения будет официально объявлено во время визита президента Польши в Вашингтон. Тот неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу под названием «Форт Трамп» за два миллиарда долларов.

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