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Захарова рассказала о первой встрече Лаврова и Блинкена

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Фото: МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о первой очной встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По ее словам, встреча была конструктивной и содержательной, передает РИА Новости.

«Присутствующая пресса на этой встрече — американские, российские, местные журналисты, они были несколько обескуражены, насколько конструктивно она началась», — приводит агентство слова Захаровой.

Дипломат добавила, что обычно представители прессы что-то «выкрикивают с мест» во время протокольной съемки, в этот раз такого не наблюдалось. Обошлось и без проблем с допуском на мероприятие представителей российских СМИ.

«Российских журналистов не просто пустили, они обладали теми же правами, что и все остальные — собственно говоря, чего мы всегда и добивались», — рассказала Захарова.

Встреча дипломатов прошла в столице Исландии Рейкьявике в ночь с 19 на 20 мая. Переговоры продолжались почти два часа. Лавров назвал беседу конструктивной. По его словам, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их ликвидировать.

В свою очередь Блинкен подтвердил отказ от санкций против трубопровода «Северный поток-2».

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