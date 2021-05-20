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В Госдепе перечислили области для сотрудничества США и России

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Энтони Блинкен и Сергей Лавров
Энтони Блинкен и Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

У России и США есть ряд областей для сотрудничества. Они касаются обстановки в некоторых регионах мира, а также прямых отношений между двумя странами. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США, опубликованного по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Выдержки из документа приводит CNN.

Так, по словам Прайса, Вашингтон выразил заинтересованность в более предсказуемых отношениях с Москвой. Кроме того, как говорится в заявлении, Лавров и Блинкен обсудили председательство России в Арктическом совете и необходимость сотрудничества в регионе.

«Госсекретарь подчеркнул важность обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии. Они также обсудили региональные вопросы, в том числе поиски долговременного политического разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном», — перечислили представитель ведомства.

Кроме того, Блинкен и Лавров обсудили области постоянного сотрудничества, такие как Афганистан, стратегическая стабильность, предотвращение ядерных программ в Иране и КНДР. Прайс уточнил, что главы внешнеполитических ведомств обязались продолжить обсуждение в будущем.

Ночью 20 мая (по мск) в Рейкьявике завершилась двустороння встреча главы МИД России и руководителя Госдепартамента США. По оценкам Сергея Лаврова, переговоры были конструктивными. Дипломат добавил, что, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их ликвидировать.

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