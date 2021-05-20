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В США оценили вероятность налаживания отношений с Россией

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Фото: Saul Loeb / AP

В ближайшие 6-12 месяцев США и России навряд ли удастся достичь прорывных соглашений или серьезных дипломатических успехов. Так вероятность стремительного налаживания двусторонних отношений оценил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж в разговоре с «Лентой.ру».

Киммейдж отметил, что президент США Джо Байден как в ходе предвыборной гонки, так и на президентском посту позволял себе достаточно резкие высказывания как в адрес России, так и лично российского президента Владимира Путина. Жесткие высказывания в адрес США и американских политиков исходили и от представителя МИД России и российских посольств.

«Я не думаю, что это все куда-то исчезнет, но по крайней мере в отношениях двух стран будут не только лишь оскорбления и критика, но и что-то другое», — высказался Киммейдж.

По мнению американского эксперта, в настоящий момент дипломатические отношения двух стран сведены на минимум, а «повседневная дипломатия» — выдача виз, обмены студентами и межличностные контакты — на уровне еще более низком, чем в разгар холодной войны. То же касается и возможности прямых военных конфликтов. «Я считаю, не будет ошибкой сказать, что сейчас отношения США и России сейчас находятся в таком же плачевном состоянии, как перед Карибским кризисом 1962 года», — отметил Киммейдж.

Эксперт выразил надежду, что Москве и Вашингтону все же удастся договориться о восстановлении консульских услуг и установить дипломатические каналы на более низких уровнях, чем министры и главы государств. Все это может заложить основу для определенных сдвигов в двусторонних отношениях в ближайшие два-три года. «Но ничего из этого не может произойти без саммита глав государств», — подчеркнул он.

Встреча дипломатов прошла в столице Исландии Рейкьявике в ночь на 20 мая. Переговоры продолжались почти два часа. Лавров назвал беседу конструктивной. По его словам, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их устранить.


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