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Лавров признался в откровенности в разговоре с Блинкеном

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался в полной откровенности в ходе разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что его американский коллега также был очень откровенен, внимательно слушал и излагал свои позиции. Он добавил, что на встрече со стороны госсекретаря в очередной раз прозвучали претензии к России во вмешательстве в американские выборы и организации хакерских атак.

«Но я напомнил ему, что все эти годы, когда обвинения звучали, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство хотя бы одного из этих наших деяний», — подчеркнул Лавров. Он заявил, что Вашингтон так и не смог доказать свои обвинения.

На встрече с Блинкеном Лавров также заметил, что Москва готова «разгрести завалы» в дипломатических отношениях с Вашингтоном, оставшиеся от предыдущей администрации президента США. Встреча прошла в Рейкьявике, столице Исландии, в ночь на 20 мая (по московскому времени).

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