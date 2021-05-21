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Лавров рассказал о своей древнейшей профессии

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал свою профессию древнейшей и рассказал о необходимых качествах дипломата. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что хороший дипломат должен обладать теми же качествами, что и человек любой современной профессии, связанной с осознанием международных процессов и места страны в них. Он добавил, что в нынешнем глобализированном мире все сферы деятельности стали трансграничными.

«Именно дипломатия — это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для всего остального, для любого контакта между людьми надо договариваться», — заключил Лавров. В ходе перечисления качеств профессионала в сфере дипломатии он назвал эрудицию и знание как минимум двух иностранных языков. Министр также отметил необходимость «слушать и слышать собеседника, уметь аргументировать свою точку зрения и не терять самообладания ни в каких ситуациях».

Шутка о древнейшей профессии уже звучала от главы российского МИД. В июне 2017-го министр высказался на эту тему в ходе беседы со студентами в Калининграде. «Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считают ту профессию, которая была древнейшей (обычно так говорят о проституции — прим. "Ленты.ру"), потому что древнейшая профессия все-таки дипломатия. Поскольку сначала нужно договориться», — сказал Лавров.

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