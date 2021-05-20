Лавров пошутил по поводу встречи Байдена и Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос о возможной встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина после переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА Новости.

Главу МИД спросили, согласилась ли Москва на встречу глав государств. «Мы же не таможня, чтобы давать добро», — сказал Лавров. Он добавил, что по итогам встречи с Блинкеном лидерам России и США будет представлен отчет, по итогам которого будут приниматься решения о нормализации отношений между странами.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года на территории нейтральной страны. Глава американского государства планирует переговоры с российским лидером во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.

Источник в российских госорганах сообщил, что саммит двух президентов может состояться в Швейцарии. Москва еще не дала однозначного ответа о встрече, но в случае согласия она с большой вероятностью может быть организована на швейцарской территории.