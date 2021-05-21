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Лавров раскрыл условие дружбы России с Западом

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Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров раскрыл необходимое условие для построения отношений России с Западом. Он заявил, что Москва готова к дружбе с западными странами только с сохранением чувства собственного достоинства, унаследованного от предков. Об этом сообщает РИА Новостиэ.

Глава МИД подчеркнул, что российская сторона готова развивать дружеские отношения исключительно на основе уважения к ее истории и традициям, важным для всего населения страны. «Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики», — добавил он.

Лавров отметил, что национальная гордость, патриотизм и готовность помочь слабым всегда были отличительными чертами россиян. Он заключил, что эти «величайшие человеческие качества» должны проявляться не только в быту, но и в позиции России на международной арене.

На встрече с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном Лавров подчеркнул, что Москва готова «разгрести завалы» в дипломатических отношениях с Вашингтоном, оставшиеся от предыдущей администрации президента США. Встреча прошла в Рейкьявике, столице Исландии, в ночь на 20 мая (по московскому времени).

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