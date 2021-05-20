Раскрыта причина расхождений в словах глав МИД России и США после встречи

Американская сторона опубликовала более жесткое заявление по итогам переговоров с Россией из-за внутриполитической обстановки в США. Так расхождения в тональности слов российского министра и заявления Госдепа по итогам встречи объяснил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и член Международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в разговоре с «Лентой.ру».

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По словам Суслова, администрация президента Джо Байдена испытывает сильное давление со стороны республиканцев и уже столкнулась с обвинениями в недостаточной жесткости с Россией. Поэтому Госдепартамент принял решение опубликовать заявление, целью которого было продемонстрировать внутренней аудитории, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым делегация США озвучила «все традиционные пункты американских обвинений».

Суслов обратил внимание, что все эти вопросы были перечислены не публично на открытой части встречи, а в виде заявления постфактум. «Тем самым это, с одной стороны, лишило республиканцев возможности обвинять администрацию Байдена в пораженчестве, с другой стороны, не омрачило атмосферу встречи», — отметил эксперт.

Встреча дипломатов прошла в столице Исландии Рейкьявике в ночь на 20 мая. Переговоры продолжались почти два часа. Лавров назвал беседу конструктивной. По его словам, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у главы Госдепартамента Энтони Блинкена желание их устранить.

В заявлении Госдепартамента США по итогам встречи сообщалось, что Блинкен выразил «глубокую обеспокоенность» США относительно российских военных учений возле границы Украины. Госсекретарь также поднял вопрос доступа к медицинской помощи находящегося в колонии Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), «репрессий в отношении оппозиционных организаций» и мер в отношении «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).