В США назвали кошмаром для Украины встречу Блинкена и Лаврова

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызвали тревогу на Украине, такое мнение выразил журналист Марк Епископос в статье журнала National Interest, озаглавленной «Почему встреча в Рейкьявике стала кошмаром для Киева».

По его мнению, в ходе пресс-конференции по итогам встречи не было сделано каких-либо конкретных двусторонних заявлений, однако украинские политики увидели в ней «совершенно другой подтекст».

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Как отмечает издание, встрече предшествовали сообщения о том, что США приостановят санкции против «Северного потока-2», что вызвало обеспокоенность в Киеве. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запуск проекта будет означать «провал американской дипломатии», в то время как энергетическая промышленность страны оценила ущерб от введения газопровода в эксплуатацию в шесть миллиардов долларов ежегодно в виде прямых и косвенных убытков.

Автор статьи добавил, что Украина опасается возможной нормализации отношений Москвы и Вашингтона, это позволит им на двусторонней основе решать вопросы, имеющие жизненно важное значение для Киева. Кроме того, продолжающиеся украинские попытки использовать давление Запада на Россию вызывают растущее сопротивление в западноевропейских столицах от Парижа до Берлина, уверен Марк Епископос.

«Недавние усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе единого западного фронта для противостояния и сдерживания России, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины в отношении ее восточного соседа», — заключил он.

Встреча Блинкена и Лаврова прошла в столице Исландии Рейкьявике в ночь на 20 мая. Переговоры продолжались почти два часа. Глава российского МИД назвал беседу конструктивной. По его словам, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у главы Госдепартамента желание их устранить. По итогам встречи Блинкен заявил, что у России и США есть ряд областей для сотрудничества. Они касаются обстановки в некоторых регионах мира, а также прямых отношений между двумя странами.