Володин заявил о давлении Европарламента на Байдена перед встречей с Путиным

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин оценил идею о новых санкциях, предложенных Европарламентом по отношению к Москве, и назвал такую позицию «безответственной». Об этом спикер нижней палаты парламента заявил в своем Telegram-канале.

По его мнению, новые меры Европарламента направлены не на снижение напряженности, а лишь на то, чтобы «набрать политический вес» и напомнить о себе перед встречей глав США и России. При этом Брюссель использует одни и те же повторяющиеся тезисы о враждебных действиях со стороны России.

«По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным.

Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон — с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов. Безответственная позиция», — написал Володин.

Он напомнил, что от отношений Вашингтона и Москвы во многом зависит мир и благополучие в Европе.

Ранее председатель Европарламента Давид Мария Сассоли предложил ввести против России новые санкции. По его мнению, после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair над Белоруссией Евросоюз должен ужесточить санкции против российских чиновников. Также он заявил о необходимости «установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ».