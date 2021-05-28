Литва призвала Запад продолжить давление на Россию

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад продолжить оказывать давление на Россию. Об этом глава государства заявил в интервью телекомпании CNN, его слова приводит ТАСС.
Он также уверен, что западным странам следует ввести санкции против Белоруссии после инцидента с посадкой 23 мая в Минске самолета авиакомпании Ryanair.
«Мы должны сохранять давление не только на Белоруссию, но и на Россию, так как она в большинстве случаев поддерживает этот режим, зависящий от России как финансово, так и энергетически», — сказал президент Литвы.
28 мая стало известно, что власти Литвы вышлют двух сотрудников посольства Белоруссии. Дипломаты объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну в течение семи дней.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.