Украина составила список сторонников Лукашенко для введения санкций

Министерство иностранных дел Украины составило список граждан Белоруссии, которые являются сторонниками президента Александра Лукашенко, для введения санкций против них. Об этом сообщил замглавы МИД Евгений Енин, передает «Интерфакс —Украина».

«Список передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и последствием соответствующих решений станет указ президента [о введении персональных санкций]», — отметил Енин.

Замминистра пояснил, что санкции планируется ввести против лиц, которые «принимали участие в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников».

Материалы по теме Дотянулся до небес. Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России? Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии. Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Лукашенко из-за сближения с Россией сделал невозможным построение отношений между Киевом и Минском. Благодаря его действиям военная угроза на украинских границах возросла, а интересы республики были попраны, пояснил Кулеба.

«Это выбор так называемого президента Лукашенко. Он избрал этот путь. Если человек решил прыгнуть с моста, и уже прыгнул, — ты его уже не поймаешь», — отметил глава МИД.

Предшественник Кулебы на посту главы МИД Павел Климкин призвал Европу наказать Россию в качестве мести Лукашенко за инцидент с самолетом Ryanair. Он предложил запретить весь пассажирский и грузовой транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз.