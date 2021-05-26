На Украине потребовали от Запада наказать Россию в качестве мести Лукашенко

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter-аккаунте потребовал от Запада наказать Россию в качестве мести президенту Белоруссии Александру Лукашенко после реакции Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair.

«Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко», — написал Климкин, отметив, что необходимо запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз.

При этом бывший глава украинского министерства не стал уточнять, какое отношение к сложившейся ситуации имеет Москва.

Некоторые страны ограничили авиасообщение с Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Среди государств, ограничивших авиасообщение с Белоруссией, есть Украина, Великобритания, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур (Singapore Airlines).

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.