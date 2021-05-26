Белорусским самолетам запретили летать над Латвией

Правительство Латвии ввело ограничение на использование воздушного пространства страны. В частности, оно запретило полеты над территорией страны и использование аэропортов авиакомпаниям, зарегистрированным в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство Латвии решило установить ограничения при выдаче разрешений на полеты для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Белоруссии, а также на их вхождение в воздушное пространство Латвии и использование латвийских аэропортов», — говорится в сообщении правительства.

Кроме того, латвийским авиакомпаниям запрещается пролетать на территорией Белоруссии и использовать аэропорты страны. Аэропорты Латвии также не смогут принимать у себя самолеты третьих стран, которые на маршруте полета использовали воздушное пространство Белоруссии.

Ранее был опубликован список стран, которые ограничили авиасообщение с Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В него вошли Украина, Великобритания, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур (Singapore Airlines) и другие.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.