Украина заявила о невозможности построить отношения с Белоруссией при Лукашенко

Министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за сближения с Россией сделал построение отношений между Киевом и Минском невозможным. Об этом пишет УНИАН.

По словам дипломата, белорусский политик сделал все возможное, чтобы военная угроза на украинских границах возросла, а интересы Киева были попраны. «Это выбор так называемого президента Лукашенко. Он избрал этот путь. Если человек решил прыгнуть с моста, и уже прыгнул, — ты его уже не поймаешь», — сказал Кулеба.

Он пояснил, что власти страны не могут идти на компромисс с человеком, который «сам себе отрезает путь» для сохранения суверенитета и увеличивает риски Белоруссии быть «поглощенной» Россией. «Как государство, мы заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была европейская, стабильная и демократическая Беларусь», — отметил министр.

Ранее предшественник Кулебы на посту главы МИД Павел Климкин призвал Европу наказать Россию в качестве мести Лукашенко за инцидент с самолетом Ryanair. Он пояснил, что считает уместным запретить весь пассажирский и грузовой транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз.