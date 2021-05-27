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Кравчук назвал две альтернативы Минску для переговоров по Донбассу

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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук назвал две альтернативы Минску для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает портал «Гордон».

«По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия», — сказал Кравчук.

Если у России есть предложения по выбору места для переговоров, их надо обсудить, добавил он.

«Это должно быть общее решение, а не решение одной Украины», — отметил Кравчук.

Ранее глава украинской делегации заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу. В начале апреля Кравчук уже выступал с подобным предложением. По его мнению, Белоруссия находится «под каблуком» у России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл инициативу Киева «несусветной глупостью», но пообещал не препятствовать. Он утверждал, что изначально с просьбой организовать площадку для переговоров по Донбассу к нему обратились бывший президент Украины Петр Порошенко и российский лидер Владимир Путин. «Обратились ко мне: надо организовать. Я взял под козырек», — отмечал Лукашенко.

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