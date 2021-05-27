Кравчук заявил об отказе считать Минск площадкой для переговоров по Донбассу

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, для переговоров должно быть найдено другое место.
20 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал конфликт в Донбассе одним из самых сложных «кейсов» в его политической карьере. «Действительно, 99 процентов зависит от России. Не знаю, могут ли они этим гордиться или наоборот, но так есть. А оставшийся 1 процент — это тот процент, за который зацепился я», — заявил он.
Ранее Кравчук уже предлагал перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в другую страну, так как Минск находится «под каблуком России». «Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами [президента Александра] Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине», — говорил он.
В ответ на это Лукашенко назвал инициативу Украины «несусветной глупостью», но при этом отметил, что не станет препятствовать задумке о переносе площадки. «Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну», — сказал белорусский лидер.