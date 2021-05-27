Кравчук заявил об отказе считать Минск площадкой для переговоров по Донбассу

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, для переговоров должно быть найдено другое место.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал конфликт в Донбассе одним из самых сложных «кейсов» в его политической карьере. «Действительно, 99 процентов зависит от России. Не знаю, могут ли они этим гордиться или наоборот, но так есть. А оставшийся 1 процент — это тот процент, за который зацепился я», — заявил он.

Ранее Кравчук уже предлагал перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в другую страну, так как Минск находится «под каблуком России». «Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами [президента Александра] Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине», — говорил он.

В ответ на это Лукашенко назвал инициативу Украины «несусветной глупостью», но при этом отметил, что не станет препятствовать задумке о переносе площадки. «Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну», — сказал белорусский лидер.