Украина выступила за последовательное выполнение Минских соглашений

Украина выступает за последовательное выполнение Минских соглашений — сначала вопросы безопасности, а затем политические. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает портал «Новости Донбасса».

«Мы выполняем Минские договоренности. Но сначала — прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, обмен пленными и заложниками всех на всех (...). Движение должно быть пошаговое», — пояснил он.

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Разумков подчеркнул, что Верховная Рада приняла законопроекты по различным направлениям в том числе о помощи людям, проживающим на «оккупированных территориях» или на территориях в непосредственной близости к линии фронта, по социальным, экономическим, медицинским и политическому направлениям.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал конфликт в Донбассе одним из самых сложных «кейсов» в его политической карьере. «Действительно, 99 процентов зависит от России. Не знаю, могут ли они этим гордиться или наоборот, но так есть. А оставшийся 1 процент — это тот процент, за который зацепился я», — заявил он.

До этого стало известно, что Украина представила «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе. Новый план является первым документальным оформлением позиции по изменению Минских соглашений.

Ранее советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович призвал Зеленского обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным модернизацию Минских соглашений — в частности, отмену хождения рубля в Донбассе. По его словам, восстановление оборота гривны в регионе — один из пунктов заключенных договоренностей.

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