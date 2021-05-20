Зеленский назвал ситуацию в Донбассе на 99 процентов зависящей от России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал конфликт в Донбассе одним из самых сложных «кейсов» в его политической карьере. Трансляция большой пресс-конференции доступна на его официальной странице в Facebook.

«Действительно, 99 процентов зависит от России. Не знаю, могут ли они этим гордиться или наоборот, но так есть. А оставшийся 1 процент — это тот процент, за который зацепился я. Это то, что делаю я, над чем много работает [глава офиса президента] Андрей Ермак — пожертвовав, кстати, своей репутацией», — сказал Зеленский.

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Он заявил, что пытается не допустить заморозки конфликта в Донбассе.

Зеленский добавил, что «не боится горячих голов», которые «что-то кричат» по этому поводу. «Я ничего этого не боюсь. Кстати, я в принципе сейчас нахожусь в таком чувстве, что я точно понимаю, что делаю. Ничего не боюсь, знаю, куда иду, знаю зачем. Не оборачиваюсь, только вперед. С этой верой живу», — резюмировал он.

Ранее 20 мая Зеленский назвал паспортизацию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) первым шагом к российской «аннексии» Донбасса. Он также допустил проведение всеукраинского референдума по вопросу урегулирования конфликта.

19 мая стало известно, что Украина представила «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе. Новый план является первым документальным оформлением позиции по изменению Минских соглашений.