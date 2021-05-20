Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение в стране референдума по теме Донбасса. Трансляция пресс-конференции главы государства доступна на Facebook.

Зеленского спросили, когда может быть проведен первый референдум по инициативе президента и чему он будет посвящен. Украинский лидер ответил, что на референдум должен быть вынесен самый главный вопрос.

«Я считаю, что это ситуация в Донбассе», — сказал Зеленский.

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Президент заявил, что у властей Украины есть несколько планов по прекращению войны и возвращению территорий, и через некоторое время «референдум с такой тематикой» может быть представлен «на усмотрение общества». «Это может быть один из планов, если не сработают другие», — сказал Зеленский.

В январе глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук призвал провести референдум по статусу Крыма и Донбасса.

«Возможно, нам нужно будет вынести [на референдум вопрос], чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», — пояснил он.

Позже глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что преждевременно говорить о вынесении вопросов про урегулирование конфликта на всеукраинский референдум.