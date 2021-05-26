Киев обвинил Россию в желании противопоставить себя мировому сообществу

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о «жестком обмене мнениями» на встрече советников «нормандской четверки», которая прошла вечером 26 мая. Об этом он рассказал агентству РБК-Украина.

«Состоялся очень жесткий обмен мнениями. Как бы российская сторона ни пыталась противоречить позиции международного сообщества, международных организаций, стран-посредников, все равно факт остается фактом: сторонами этого конфликта являются Украина и Россия», — сказал он.

В то же время Подоляк отметил, что каких-либо решений пока принято не было. Но переговоры будут продолжаться — как в нормандском формате, так и в трехсторонней контактной группе.

Обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняли Киев в нарушении перемирия. Украина, в свою очередь, заявила, что Россия наращивает военное присутствие в регионе. Москва обвинения отрицала. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возобновление боевых действий было бы сумасшествием.

Ранее Украина представила «нормандской четверке» новый план урегулирования конфликта в Донбассе. Это первое документальное оформление позиции Киева по изменению Минских соглашений. Также Украина выступила за последовательное выполнение Минских соглашений — сначала вопросы безопасности, а затем политические.