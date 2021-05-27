Глава МИД Украины назвал сближение Белоруссии и России угрозой для страны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сближение Белоруссии и России угрозой для страны. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «1+1», его цитирует РИА Новости.

«Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны. <...> Возможно, это завершится поглощением Россией Белоруссии», — заявил министр.

По его словам, этот риск должны всегда учитывать, принимая те или иные решения». Также Кулеба добавил, что позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко не оставляет возможности строить с ним какие-либо отношения, так как он своими действиями «приближает» республику к России. «Лукашенко своим действиями лишает возможности цивилизованного диалога и себя, и нас», — заключил он.

Ранее 26 мая Кулеба заявил, что Украина собирается бороться со строительством «Северного потока-2» до тех пор, пока он не будет введен в эксплуатацию. Дипломат выразил сожаление в связи с решением США снять санкции с оператора объекта — компании Nord Stream 2 AG, но подчеркнул, что Киеву рано признавать поражение.

В начале мая министр назвал вступление Украины в НАТО исторически неизбежным и добавил, что Запад рано или поздно согласится принять республику в военный блок.