Украина собралась бороться с «Северным потоком-2» до введения его в эксплуатацию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что республика собирается бороться со строительством газопровода «Северный поток-2» до тех пор, пока он не будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Дипломат выразил сожаление решению США снять санкции с оператора объекта — компании Nord Stream 2 AG, но подчеркнул, что Киеву рано признавать поражение. «Ничто не проиграно, пока игра не завершилась», — сказал Кулеба.

При этом он признал, после отмены ограничений у России появилось гораздо больше шансов достроить объект, однако заверил, что Украина отыщет способы защитить свои позиции в этом вопросе. «И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», — добавил министр.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря Глобальное похолодание. Украина поднимает цены на газ из-за МВФ. Миллионы людей могут остаться без тепла и горячей воды

Ранее предшественник Кулебы на посту главы МИД Павел Климкин назвал «ударом под дых» отказ от санкций против «Северного потока-2». Он оказался раздосадован, что Вашингтон не посоветовался на этот счет с Киевом во время визита своего госсекретаря США Энтони Блинкена и увидел в этом «отсутствие уважения».

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала неспособность Белого дома остановить строительство газопровода. По ее словам, новая американская администрация не может остановить уже почти завершенный проект в другой стране. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне до сих пор считают «Северный поток-2» плохой идей и «нехорошим планом».

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.