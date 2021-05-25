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Блинкен напомнил Маасу позицию США по «Северному потоку-2»

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом напомнил ему позицию Вашингтона относительно газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает ТАСС.

«Госсекретарь подтвердил обеспокоенность США касательно газопровода "Северный поток-2"», — отмечается в тексте. Других подробностей по теме пресс-служба не приводит.

20 мая США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». В санкционные списки внесены организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие. Позже Министерство финансов США уточнило, что американские санкции не затронут работу Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба» (МСС), не связанную с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком».

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» для поддержания европейской солидарности. Политик отметил, что «в спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе — это "Северный поток-2"».

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.

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