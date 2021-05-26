На Украине назвали способ остановить строительство «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал единственный способ остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Его слова опубликованы на сайте министерства.

Кулеба в разговоре с сопредседателем украинского кокуса в Конгрессе США Брайаном Фитцпатриком заявил, что только сильная позиция Вашингтона могла бы прекратить реализацию проекта. Глава ведомства также поблагодарил американского парламентария за его позицию по вопросу укрепления энергетической безопасности путем наложения санкций на строительство «Северного потока-2».

Ранее Кулеба заявил, что Украина собирается бороться со строительством «Северного потока-2» до тех пор, пока он не будет введен в эксплуатацию. Дипломат выразил сожаление в связи с решением США снять санкции с оператора объекта — компании Nord Stream 2 AG, но подчеркнул, что Киеву рано признавать поражение.