Литва вышлет двух белорусских дипломатов

Власти Литвы вышлют двух сотрудников посольства Белоруссии. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщил МИД прибалтийской республики, передает ТАСС.

«Сегодня, 28 мая, представитель посольства Белоруссии в Литве был вызван в МИД страны. Ему была вручена дипломатическая нота об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата», — пояснили в министерстве.

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