Призвавший взять белорусских хоккеистов в заложники латвийский депутат извинился

Депутат сейма Латвии, скульптор Айгарс Бикше, призвавший взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, извинился в своем Facebook.

«Прошу прощения у тех хоккеистов, которых это предложение оскорбило или смутило, а также тем болельщикам белорусской хоккейной команды, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, отнеслись к моему предложению серьезно и расценили ее как угрозу своей команде!» — написал латвийский депутат.

Ранее Бикше предложил взять в заложники белорусских хоккеистов, чтобы обменять спортсменов на политзаключенных. Политик назвал власти Белоруссии террористическим режимом, а инцидент с самолетом Ryanair — ударом в лицо Евросоюзу.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

После этого в Риге, где проходит хоккейный чемпионат мира, заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который используют протестующие. Аналогичным образом поступила и мэрия Вильнюса.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



