В Латвии депутат предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею

Депутат сейма Латвии, известный скульптор Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять на политзаключенных. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На своей странице в Facebook Бикше назвал власти Белоруссии террористическим режимом, а инцидент с самолетом Ryanair — ударом в лицо Евросоюзу.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

После этого в Риге, где проходит хоккейный чемпионат мира, заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который используют протестующие. Аналогичным образом поступила и мэрия Вильнюса.