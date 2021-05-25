Мэр Риги снимет флаги IIHF после требования федерации вернуть флаг Белоруссии

Мэр Риги Мартиньш Стакис снимет флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в городе. Об этом он сообщил в Twitter.

Политик отметил, что принял такое решение из-за призыва главы IIHF Рене Фазеля вернуть государственный флаг Белоруссии, замененный на бело-красно-белый 24 мая.

Стакис уточнил, что в случае невыполнения требования, Фазель в официальном письме просил убрать символику IIHF. «Каждый должен выбрать свою сторону — жаждущего свободы народа или диктатора», — добавил мэр Риги.

В понедельник, 24 мая, на чемпионате мира по хоккею-2021, проходящем в Риге, избавились от официального флага Белоруссии и заменили на бело-красно-белый флаг. Это произошло на месте, где были установлены флаги стран-участниц мирового первенства.

Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира в январе этого года. IIHF объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам.