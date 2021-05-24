На ЧМ по хоккею сняли российский флаг

Рижские власти сняли российский триколор с площади, где представлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Организаторы сослались на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Теперь на месте российского флага установлено знамя Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее 24 мая аналогичный инцидент произошел с официальным флагом Белоруссии. Вместо него на площади установили бело-красно-белое знамя.

Отечественная сборная выступает на турнире под эгидой ОКР. Российские хоккеисты ранее потерпели первое поражение на ЧМ, уступив Словакии в матче группового турнира.