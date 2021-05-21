Сборная России победила сборную Чехии в стартовом матче ЧМ

Сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 4:3 в первом матче на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России открыла счет на пятой минуте встречи. Отличился Антон Бурдасов. Чехи ответили шайбой Якоба Флека. Во втором периоде россияне снова вышли вперед усилиями Артема Швец-Рогового. Якоб Врана сравнял счет за две минуты до конца второго периода.

Команды обменялись заброшенными шайбами и в третьем периоде. На гол в исполнении Александра Барабанова чехи ответили точным броском Доминика Кубалика. За 19 секунд до конца встречи российская сборная вышла вперед: шайбу забросил Михаил Григоренко.

Следующий матч российская сборная проведет 22 мая. Отечественным хоккеистам будет противостоять команда Великобритании.

Чемпионат мира проходит в Латвии. Турнир продлится до 6 июня.

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