Хоккеист сборной России Бурдасов стал автором первой шайбы на чемпионате мира

Нападающий сборной России по хоккею Антон Бурдасов забросил шайбу в ворота команды Чехии в стартовом матче чемпионата мира в Латвии, став автором первого гола на турнире. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бурдасов отличился на пятой минуте первого периода. Россияне играли в большинстве, удаление у чехов заработал Филип Гронек.

В данный момент счет в матче 1:1. Шайбу в составе сборной Чехии на 10-й минуте забросил Якуб Флек.

Чемпионат мира проходит в Риге и продлится до 6 июня. На групповом этапе, помимо Чехии, сборной России будут противостоять команды Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал цель национальной сборной на чемпионат мира. Он отметил, что ценна будет любая медаль, но команда рассчитывает на золото.