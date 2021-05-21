Третьяк назвал цель сборной России на чемпионат мира

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал цель национальной сборной на чемпионат мира в Риге. Его слова приводит РБК.

«Для нас каждый матч как финал. Ценна любая медаль, но мы приехали за золотом. Состав молодой. Мы ждем новых имен, новых героев и, конечно, новых чемпионов», — сказал Третьяк. Глава ФХР отметил, что считает уровень команд на турнире ровным. Среди главных соперников россиян на групповом этапе он выделил сборные Чехии, Швеции, Швейцарии и Словакии.

15 мая тренерский штаб сборной России огласил состав команды на чемпионат мира в Латвии. В заявку вошли 25 хоккеистов, еще три места зарезервированы для возможного вызова игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Турнир в Риге стартует 21 мая и завершится 6 июня. В первом матче сборная России встретится с командой Чехии. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.

В прошлом году чемпионат мира по хоккею не состоялся. Турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2019-м чемпионами мира стали финны, в финале победившие сборную Канады. Россияне завоевали бронзовые медали.