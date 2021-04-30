Третьяк оценил замену гимна музыкой Чайковского

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил решение заменить гимн России фрагментом Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Его слова приводит ТАСС.

Третьяк посчитал, что в России есть хорошие спортивные песни, например, «Команда молодости нашей» и «Трус не играет в хоккей», которые могли бы стать лучшей заменой гимну. «Но принято такое решение, оно неплохое», — добавил он.

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил использование отрывка из первого концерта Чайковского в качестве гимна России на крупных международных соревнованиях 22 апреля. Замена вызвана санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS).

В декабре 2020-го CAS запретил отечественным атлетам выступать под флагом России на международных турнирах. Мера касается чемпионатов мира и Олимпиад. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.

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