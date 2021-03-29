Трусова поделилась эмоциями от награждения на чемпионате мира без гимна России

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от награждения на чемпионате мира в Стокгольме без гимна России. Ее слова приводит РИА Новости.

В ночь с воскресенья на понедельник спортсмены прибыли из Стокгольма в Москву, в честь них в Шереметьево прозвучал гимн России. Фигуристка призналась, что по возвращении с удовольствием услышала звуки российского гимна.

«Сейчас, конечно, приятно, — ответила Трусова журналистам на вопрос, приятно ли было услышать национальный гимн. По ее словам, во время награждении у них не только не было гимна, но «еще и один флаг упал».

«Мне было тяжело справиться с волнением, очень сильно волновалась. Надеюсь, что все прошло нормально. Конечно, я очень недовольна своим выступлением, но буду работать и улучшаться», — заключила она.

По итогам короткой программы Трусова расположилась на 12-м месте. После этого россиянка заявила самую сложную произвольную программу в истории женского фигурного катания с пятью четверными прыжками и завоевала бронзу.

Россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, серебряная медаль досталась Елизавете Туктамышевой.