Тутберидзе отреагировала на победу Щербаковой на чемпионате мира

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram отреагировала на победу подопечной Анны Щербаковой на чемпионате мира в Стокгольме.

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«Было нелегко, но тем ценнее победа», — написала специалист, выложив фотографию с воспитанницей. Публикацию Тутберидзе сопроводила хэштегом #работаемдальше.

На турнире в Стокгольме весь пьедестал почета заняли россиянки. Вслед за Щербаковой расположились Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, завоевавшие серебро и бронзу соответственно.

Чемпионат мира завершится в субботу, 27 марта. Последним стартом в соревновательной программе станет произвольная программа у танцевальных дуэтов. Начало — в 19:00 по московскому времени.