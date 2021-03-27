В Госдуме отреагировали на предложение присвоить Тутберидзе звание героя России

Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на предложение присвоить тренеру Этери Тутберидзе звание героя России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что Тутберидзе достойна звания героя России после успехов ее подопечной на чемпионате мира по фигурному катанию. Лебедев отметил, что данная идея неуместна. По мнению парламентария, звания может быть удостоен тот, кто рисковал жизнью, защищая государство. При этом он выразил мысль, что Тутберидзе достойна другой награды.

В одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию золото завоевала ученица Тутберидзе Анна Щербакова. Турнир проходил в Швеции.

Также среди именитых воспитанниц Тутберидзе — олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряная призерка Игр Евгения Медведева.