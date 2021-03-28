Трусова назвала чемпионат мира странным турниром

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о странности чемпионата мира в Стокгольме. Об этом сообщает RT.

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По словам спортсменки, турнир не оправдал ее ожиданий. Главным впечатлением стало отсутствие зрителей, из-за которых у россиянки не создавалось ощущения, что она участвует в важнейших соревнованиях. «Постоянно сама себе напоминала, что это не просто старт, а турнир лучших из лучших. От этого было немножко нервно», — добавила Трусова.

По итогам короткой программы Трусова расположилась на 12-м месте. После этого россиянка заявила самую сложную произвольную программу в истории женского фигурного катания с пятью четверными прыжками и завоевала бронзу.

Россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, серебряная медаль досталась Елизавете Туктамышевой.