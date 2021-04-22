МОК утвердил замену гимна России для Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил использование отрывка из первого концерта Чайковского в качестве гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию агентству подтвердил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Музыка уже использовалась на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, где спортсменки из России заняли весь пьедестал в женском одиночном катании.

В России в качестве замены гимна также рассматривалась песня «Катюша», однако в Спортивном арбитражном суде (CAS) запретили использование данной композиции. В организации уточнили, что запрет на гимн касается любых песен, связанных с Россией.

В декабре 2020-го CAS утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на международных турнирах. Мера касается чемпионатов мира и Олимпиад. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.