В России ответили на запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая ответила на запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпиаде в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. Об этом сообщает Sport24.

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях отметила, что вопрос о выборе песни уже давно поднят, и раз этот вариант отклонили, то будут начаты поиски нового. «Будем терпимее и сильнее. Так сразу и не разберешься, какую песню предлагать. Можно было бы и голосование провести, но у нас очень большая страна и много спортсменов» — подчеркнула спортсменка.

Великая также добавила, что еще предстоит разобраться по каким критериям отбирать: известную композицию или более современную, молодежную. Она рассказала, что есть множество нюансов, связанных с данной проблемой, и призвала отправить на рассмотрение CAS сразу несколько вариантов, чтобы что-нибудь выбрали.

Ранее CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде. Арбитражный суд отклонил запрос, поданный комиссией спортсменов ОКР в январе этого года. В организации уточнили, что запрет на гимн касается любых песен, связанных с Россией, в том числе «Катюши».

14 января Великая рассказала, что гимн России на международных соревнованиях в ближайшие два года хотят заменить «Катюшей». Она заявила, что в России все знают и любят эту песню.

В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.

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