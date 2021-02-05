Песня «Катюша» заменит гимн России на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию подтвердил представитель Федерации хоккея России. «Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет как на Олимпиаде-2018. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются», — добавил он.

При этом Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в интервью РИА Новости заявил, что решение об использовании какой-либо мелодии вместо гимна России на чемпионате мира еще не принято.

14 января председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, что гимн России на международных соревнованиях в ближайшие два года было решено заменить «Катюшей». При этом официального объявления от сборной России не было.

17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры. Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством в декабре прошлого года. Тогда Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



