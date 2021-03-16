Стала известна замена гимна России для чемпионата мира по хоккею

Гимн Международной федерации хоккея на льду (IIHF) заменит гимн России на чемпионатах мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что вместо российского триколора будет использоваться логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

13 марта стало известно, что россиянам запретят использование песни «Катюша» в качестве замены национального гимна страны. В Спортивном арбитражном суде (CAS) объяснили свое решение тем, что данное музыкальное произведение «подпадает под определение гимна».

В декабре 2020-го CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах: таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.

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