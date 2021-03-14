В Госдуме предложили использование гимна СССР вместо «Катюши»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил использование гимна СССР на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Лебедев подчеркнул, что запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) касается музыкальных произведений, связанных с Россией. Парламентарий предложил поиронизировать над позицией CAS, который запретил использование песни «Катюша» на международных соревнованиях, и предложить гимн Советского Союза. Он также добавил, что и этот вариант будет наверняка отметен чиновниками CAS.

О запрете на использование «Катюши» вместо гимна на предстоящих Олимпийских играх стало известно 13 марта. В CAS рассказали, что данное музыкальное произведение подпадает под определение «любого гимна, связанного с Россией».

В декабре 2020-го CAS утвердил двухлетний запрет отечественным спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах — чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить международные соревнования.