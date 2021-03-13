В Госдуме нашли способ обойти запрет на использование «Катюши» вместо гимна

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев нашел способ обойти запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) на использование Россией песни «Катюша» вместо гимна на Олимпиадах. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Лебедев заявил, что России запретили использовать только гимн, а не любое музыкальное произведение, связанное с Россией. По его мнению, вольное толкование решения CAS можно оспорить. «Пусть они допишут к решению, что нам вообще запрещена любая музыка. А то начинается: "Вот это тоже нельзя. Это тоже"», — посчитал депутат.

О запрете CAS на использование «Катюши» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года стало известно ранее 13 марта. В организации рассказали, что понятие «любой гимн, связанный с Россией», распространяется на все песни, связанные с Россией или имеющие ссылки на нее.

В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.