CAS объяснил запрет на исполнение «Катюши» вместо гимна России

Комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) объяснила запрет на исполнение песни «Катюша» вместо гимна России на международных мероприятиях. Об этом сообщает Inside the Games.

В организации рассказали, что понятие «любой гимн, связанный с Россией», распространяется на «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее». К тому же «Катюша» является патриотической песней, так как в этой песне «содержится призыв к солдатам защищать Родину».

13 марта CAS запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. Суд отклонил запрос, поданный комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в январе этого года.

В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.