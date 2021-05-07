Третьяк оценил выступление юниорской сборной России на чемпионате мира

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил выступление юниорской сборной страны на чемпионате мира в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, хоккеистам больше нравится завоевывать бронзовые медали, чем серебряные, потому что в первом случае команда уезжает с турнира после победы. Третьяк отметил, что поражение в борьбе за золото всегда расстраивает, однако он ни в чем не может упрекнуть российскую сборную. «Много было интересного, достойное выступление, поздравил ребят — бились с начала и до конца», — добавил глава ФХР.

В финале юниорского ЧМ сборная России проиграла канадцам. Встреча проходила в американском Фриско 7 мая и завершилась со счетом 5:3 в пользу соперника. Канадцы выиграли трофей впервые с 2013 года.

Юниорский чемпионат мира проводится с 1999 года, Россия становилась победителем турнира трижды. Последний раз это произошло в 2007 году.

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