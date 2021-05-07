Юниорская сборная России проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею

Юниорская сборная России проиграла сборной Канады со счетом 5:3 в финале чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в пятницу, 7 мая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом, российская сборная завоевала серебряные медали чемпионата мира для игроков не старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что российские юниоры пропустили две шайбы от сборной Канады во втором периоде финала ЧМ по хоккею.

6 мая российская команда вышла в финал чемпионата мира по хоккею, обыграв в полуфинале команду Финляндии со счетом 6:5.

После этого главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев отреагировал на выход команды в финал чемпионата мира в США. По словам специалиста, концовка встречи получилась смазанной, россияне должны были увереннее доводить игру до победы. Успех российской команды Лещев объяснил хорошей работой в тренировочном процессе.